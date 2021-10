Carquefou Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, Loire-Atlantique Olivia Ruiz – Bouches Cousues Théâtre de la Fleuriaye Carquefou Catégories d’évènement: Carquefou

Avec un timbre de voix métamorphosé par la langue de ses ancêtres, plus grave et fissuré que d’habitude, l’artiste aux 20 ans de carrière livre un spectacle-concert intimiste, évoquant le passé de ses aïeux et la mémoire de la Guerre Civile espagnole. Bouches cousues Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou Loire-Atlantique

