Olivia Ruiz – Bouches cousues Le Vallon,Kerivoal, 20 novembre 2021, Landivisiau.

Olivia Ruiz – Bouches cousues

Le Vallon, Kerivoal, le samedi 20 novembre à 20:30

Nous l’avons découverte jeune femme débordante d’énergie et malicieuse « femme chocolat », album vendu à plus d’un million d’exemplaires. Mais Olivia Ruiz a grandi : auteure-compositriceinterprète, elle n’a cessé de multiplier les moyens d’expression. Elle cherche. Elle expérimente. Elle explore. Elle apprend. Olivia Ruiz n’en finit pas d’explorer son art et son histoire personnelle. Cette quête d’identité l’a conduite en Espagne pour la tragédie musicale Volver, coécrite en 2016 avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta. Avec sa nouvelle création originale Bouches cousues, elle poursuit sa réflexion sur l’immigration. « Trois de mes grands-parents ont quitté l’Espagne pendant la guerre civile et j’ai compris très tôt que savoir d’où je venais deviendrait une question centrale dans mon développement artistique et personnel.» Olivia Ruiz prouve qu’elle est une artiste protéiforme et délibérement empreinte de ses racines espagnoles. « Je voudrais bien parfois être un super héros qui va réparer les âmes de tous ceux que j’aime, en essayant de comprendre, en brisant les tabous. Alors, en 2011, j’ai eu l’idée d’une sorte de réconciliation, en créant des retrouvailles virtuelles entre mes grands-parents, leur histoire et leur pays, ma terre d’origine. »

NORMAL 25€ / REDUIT 20€ / JEUNE 8€

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00