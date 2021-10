Creil Creil Creil, Oise Olivia Ruiz – Bouches Cousues Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise 25 Bouches Cousues

Olivia Ruiz #CRÉATION #MUSIQUE

Durée 2h

Tout public Des chansons pour dire l’exil, la nostalgie, la force, le courage

Sur l’écran défilent les images du peuple républicain espagnol… JE VEUX SAVOIR s’affiche en lettres immenses. Toute de noir vêtue, Olivia Ruiz arpente la scène avant de nous entraîner dans un voyage musical onirique, fait de chansons très connues comme Porque te vas, d’airs oubliés ou de refrains scandés par les guérilleros. ———

Tarifs 20 € / 25 €

À la Faïencerie – Théâtre

