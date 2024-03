OLIVIA MOORE THEATRE A L’OUEST Rouen, vendredi 20 décembre 2024.

Après les succès de Mère Indigne puis Égoïste l’humoriste Olivia Moore présente son nouvel opus, Oui, je saisVous savez pourquoi vous êtes comme vous êtes, vous ? Moi non plus. Enfin, pour vous je ne sais pas, pour moi je sais. Après 20 ans à fréquenter des psy – visiblement, je ne pige pas vite – je commence à savoir. Et ben c’est pas flatteur. Venez on se compare. En sortant vous direz à votre entourage : au final je vais beaucoup mieux qu’elle … non? Pourquoi tu ne réponds pas ? On va parler des gens qui l’ouvrent même quand on leur a pas demandé, des gens qui donnent des conseils sans arrêt, des gens qui jugent tout, de psychothérapie et probablement de trucs un peu crus parce que vous aimez beaucoup trop quand je fais ça. Bref on va parler de moi.Ce sera parfois très drôle et parfois juste un peu drôle, dans ce cas veuillez sourire poliment en penchant la tête sur le côté, merci. Ça va être à mi-chemin entre un groupe de parole, un date Tinder et un TEDX, avec des blagues, beaucoup de blagues.Alors, qui vient ?Olivia Moore revient avec un tout nouveau spectacle !Charmante, un ton direct et féroce, c’est frais, c’est vif, ça claque ! Une parole décomplexée et une énergie communicative.Courez la voir, vous allez l’adorer ! Une ode salvatrice à l’estime de soi Télérama TTT

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-12-20 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76