Olivia Moore : Egoïste Théâtre 100 Noms, 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

One woman show.”Tout le monde cherche le grand amour, je l’ai trouvé. C’est moi.”Après le succès de son spectacle “Mère indigne”, Olivia Moore, élégante et frondeuse, revient avec “Égoïste”, un spectacle sur l’amour de soi et celui des autres, éventuellement.’J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai fait des enfants.Honnêtement, c’est très surfait.Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me répond « merci ».Mes enfants me sourient essentiellement pour que je continue à les nourrir.Et ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui vivrait en dehors de son corps.Et c’est moi qu’on traite d’égoïste.”Durée : 1h20 Public : adultes

