Olivia Moore dans « Egoïste »

La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe… Autant d'occasions de rechercher amour, reconnaissance, affection, plaisir … Autant d'occasions d'être prodigieusement déçu.e.s.



Le couple qui dure est un engagement de s ‘emmerder à deux le plus longtemps possible, La séduction de 2020 se résume à l’envoi de dick pics en chaussettes dans un appartement désordonné, Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue d’avance contre le temps, à coup de crossfit et de tapis roulants, La bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés pour l’exercer, La parentalité épanouie est un syndrome de Stockholm bien intégré, Et la plupart des gens continuent à fréquenter leurs parents odieux, juste parce qu’ils les connaissent depuis longtemps.



Bref, venez m’aimer.



Durée du spectacle : 1h20 environ Tout le monde cherche le Grand Amour. Je l’ai trouvé, c’est moi.

