Olivia Lomenech Gill en conférence à Saint-Sever Calvados Noues de Sienne Noues de Sienne Catégories d’évènement: Calvados

Noues de Sienne

Olivia Lomenech Gill en conférence à Saint-Sever Calvados Noues de Sienne, 23 octobre 2022, Noues de Sienne. Olivia Lomenech Gill en conférence à Saint-Sever Calvados

Médiathèque Place du Champ de Foire Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne Calvados Place du Champ de Foire Médiathèque

2022-10-23 – 2022-10-23

Place du Champ de Foire Médiathèque

Noues de Sienne

Calvados Noues de Sienne Elle est la dessinatrice des « animaux fantastiques » illustrant l’œuvre de JK Rowling (l’auteure d’Harry Potter). L’Association de Valorisation du Patrimoine en Pays Séverin en collaboration avec La Médiathèque de Noues de Sienne accueillent Olivia Lomenech Gill. Cette artiste galloise aujourd’hui installée en Bretagne tiendra une conférence accompagnée d’une projection vidéo dans les locaux du Pôle socioculturel à Saint-Sever. Il y aura également possibilité de discuter avec l’invitée à l’issue de sa présentation. Entrée libre et gratuite, mais inscription fortement conseillée auprès de la médiathèque de St Sever Elle est la dessinatrice des « animaux fantastiques » illustrant l’œuvre de JK Rowling (l’auteure d’Harry Potter). L’Association de Valorisation du Patrimoine en Pays Séverin en collaboration avec La Médiathèque de Noues de Sienne accueillent Olivia… mediatheque@nouesdeisenne.fr +33 2 31 69 16 23 Place du Champ de Foire Médiathèque Noues de Sienne

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Noues de Sienne Autres Lieu Noues de Sienne Saint-Sever-Calvados Adresse Noues de Sienne Calvados Place du Champ de Foire Médiathèque Ville Noues de Sienne lieuville Place du Champ de Foire Médiathèque Noues de Sienne Departement Calvados

Noues de Sienne Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noues-de-sienne/

Olivia Lomenech Gill en conférence à Saint-Sever Calvados Noues de Sienne 2022-10-23 was last modified: by Olivia Lomenech Gill en conférence à Saint-Sever Calvados Noues de Sienne Noues de Sienne Saint-Sever-Calvados 23 octobre 2022 Calvados Médiathèque Place du Champ de Foire Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne Calvados Noues de Sienne

Noues de Sienne Calvados