la Caravelle, le mercredi 18 mai à 20:30

Trois musiciens expérimentés et une chanteuse charismatique revisitent à leur façon des standards de jazz en français et en anglais, d’Ella à Miles de Nougaro à Sinatra. Avec Olivia Bolognino au chant, Didier Cerboni à la guitare, Roland Giudicelli à la batterie et Gérard Vial à la contrebasse. Réservations: 04 91 90 36 64 ♫JAZZ♫ la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:30:00 2022-05-18T23:30:00

