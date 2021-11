Rognac Espass Rognac Bouches-du-Rhône, Rognac “Olivia Jazz’nCo” Espass Rognac Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Espass Rognac, le vendredi 26 novembre à 21:00

Trois musiciens expérimentés et une chanteuse charismatique revisitent à leur façon des standards de jazz, en français et en anglais, d’Ella à Miles, de Nougaro à Sinatra. Participation aux frais : 15€ Pass sanitaire / Test PCR / Port du masque Réservations : [https://www.helloasso.com/associations/activites-tous-loisirs-association-sigle-atlas/evenements/jazz-in-love-avec-olivia-jazz-n-co?_gl=1%2a1ym5en6%2a_ga%2aNjcwMTE1NDUzLjE2MzQ3NDQ5Mzc.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYzNjYxODMyMy4xMi4xLjE2MzY2MTkyMTUuMA..&_ga=2.22992635.1332818509.1636618324-670115453.1634744937](https://www.helloasso.com/associations/activites-tous-loisirs-association-sigle-atlas/evenements/jazz-in-love-avec-olivia-jazz-n-co?_gl=1%2a1ym5en6%2a_ga%2aNjcwMTE1NDUzLjE2MzQ3NDQ5Mzc.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYzNjYxODMyMy4xMi4xLjE2MzY2MTkyMTUuMA..&_ga=2.22992635.1332818509.1636618324-670115453.1634744937) Réservation par téléphone et par texto : 0616953315

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac

2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T23:59:00

