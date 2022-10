Initiation à la marche Nordique / Bougez pour le Téléthon Olivet Domaine du Donjon Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Initiation à la marche Nordique / Bougez pour le Téléthon Olivet Domaine du Donjon, 15 octobre 2022, Olivet. Initiation à la marche Nordique / Bougez pour le Téléthon Samedi 15 octobre, 14h00 Olivet Domaine du Donjon

Participation minimum 5 euros, reversée au Téléthon

Initiation à la Marche Nordique avec un entraineur diplômé Olivet Domaine du Donjon Rue de la Trésorerie 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Bougez pour le Téléthon avec l’USMO Athlétisme Venez vous initier à la Marche Nordiqu Initiation à la marche nordique avec un entraineur diplômé.Rendez vous au Domaine du Donjon. Prêt de bâtons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T15:30:00+02:00

