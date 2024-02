Oliver Twist Espace Paris plaine Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Oliver Twist est l’histoire d’un petit orphelin qui s’enfuit de la province anglaise pour gagner la grande ville. Des bas-fonds grouillants de Londres aux quartiers chics, il croisera sur son chemin des personnages hauts-en-couleurs, vivant des aventures romanesques qui l’amèneront, au bout de ses épreuves, à retrouver sa vraie famille.

Les jeunes artistes de l’ECM de Paris s’emparent du chef-d’œuvre de Dickens et nous livrent une version foisonnante et spectaculaire. Plus de 30 artistes sur scène, du théâtre, des chansons et des ballets pour ce grand classique familial où l’humour ne cesse de côtoyer l’émotion.

Espace Paris plaine 13 avenue du Général Guillaumat 75015 Paris

Contact : https://espaceparisplaine.fr/piece/oliver-twist/

École de Comédie Musicale de Paris