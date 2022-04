Oliver Sim La Gaîté Lyrique, 11 mai 2022, Paris.

Le mercredi 11 mai 2022

de 19h30 à 23h30

. payant Tarif plein : 29 EUR

Oliver Sim, plus connu pour ses rôles de compositeurs, bassiste et chanteur de The xx— fait ses débuts en solo avec deux singles : “Fruit” et “Romance With A Memory”, tous deux produits par Jamie xx.

Le Londonien, membre de The xx depuis sa création en 2005, a en effet choisi en 2017 de prendre du temps pour lui, tout comme les autres membres du groupe, pour commencer à travailler ses propres chansons.

Explorant les thèmes de la honte et du secret, et mêlant influences queers et films d’horreurs des années 80, Oliver Sim dessine les contours d’un univers intriguant…

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Oliver Sim @ la Gaîté Lyrique