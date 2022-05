Olifan propose « A l’ouest je te plumerai », 6 août 2022, .

Olifan propose « A l’ouest je te plumerai »

2022-08-06 – 2022-08-06

Art et spectacle de rue. Concert et spectacle pour jeune public. Une plongée dans le monde du Western à la sauce Olifan, à cheval entre la salle et la rue. Tout un programme !

