Oli Park de Gilles Baron Manufacture CDCN Bordeaux, 4 février 2022, Bordeaux.

Oli Park de Gilles Baron

le vendredi 4 février à Manufacture CDCN Bordeaux

Gilles Baron aime travailler avec les amateurs, pour la vérité de leur gestuelle et de leur présence scénique. Après les enfants de Mauvais Sucre (2015), et les personnes de plus 60 ans de Senex… Zoé (2016), il met cette fois en scène une dizaine d’adolescents dans le théâtre de leur imaginaire : un skate park. Écrivant avec eux et l’auteur et dramaturge Adrien Cornaggia la partition d’une pièce à leur image, le chorégraphe recrée au plateau une micro-société, leur espace d’évasion, l’endroit où ils sont eux‑mêmes, adultes en devenir. Coproduction La Manufacture CDCN En partenariat avec la Ville de Bègles et le CRÉAC Co-organisation iddac, agence culturelle du département de la Gironde Conception et chorégraphie Gilles Baron / Écriture du texte et dramaturgie Adrien Cornaggia / Composition musicale Vincent Jouffroy / Conception visuelle Ory Minie / Création costumes et accessoires Marion Guérin / Régie générale, création lumières Florent Blanchon / Construction Olivier Boutillier, Elvis Artur / Coordination, médiation Esther Fontanet / Production, di? usion Emmanuelle Paoletti. Avec Maëna Chainon, Hugo Nagbe et Elliott, Valentin, Esteban, Rachel, Marius, Lorca, Nils. Représentation scolaire le vendredi 4 février à 14h30 Représentation tout public le vendredi 4 février à 19h

6€ adulte et enfant

Pouce ! C’est le rendez-vous de la jeunesse et la danse : Gilles Baron met cette fois en scène une dizaine d’adolescents dans le théâtre de leur imaginaire : un skate park.

Manufacture CDCN Bordeaux 226 boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T14:30:00 2022-02-04T15:20:00;2022-02-04T19:00:00 2022-02-04T19:50:00