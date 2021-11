Oli Park Bressuire, 7 mai 2022, Bressuire.

2022-05-07 18:30:00 – 2022-05-07 Stade Alain Métayer Skatepark de Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres

6 EUR Rendez-vous au skatepark de Bressuire, lieu tout à la fois refuge et initiatique, de rassemblement et de solidarité, de défis, de défaites et de victoires ! Le temps d’une représentation, il deviendra une scène de théâtre panoramique, habitée par une dizaine de jeunes, initiés aux pratiques urbaines (skate, danse, BMX, parkour…), qui a ses propres modes de transmission et rituels. Un portrait ardent d’une jeunesse de notre territoire avide de liberté !

Chorégraphe et auteur : Gilles Baron

