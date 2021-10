Marseille La Dame du Mont Bouches-du-Rhône, Marseille OLI DAVER ~ For House Lovers La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Oli Daver revient à la dame du mont pour vos plus belle oreilles. Anciennement nommé PYLON il a déjà quelques belles salles à son tableau de chasses, De ses débuts en 2013 aux Îles Canaries puis aux Bazar Records il devient résident sur RADIO STAR en 2015, son style entraînant lui permet ensuite d’enchaîner les salles prestigieuses comme l’INOX FESTIVAL Toulouse (Fun Radio), le Vertigo (Grenoble), le Loria Beach (Île Rousse), le NewPort (Pointe Rouge)… [[https://m.soundcloud.com/…/chicken-deep-16-pylon-radio](https://m.soundcloud.com/…/chicken-deep-16-pylon-radio)](https://m.soundcloud.com/…/chicken-deep-16-pylon-radio)… For House Lovers. LA DAME DU MONT 7/7J de 16h30 à 1h30 Entrée Gratuite Happy Hour 17h/21h Pinte de Blonde 4€ Pinte de Blanche 6€ Pichet de Blanc ou Rosé 7,5€ Caipiroska 5€ Fraise Givrée 5€ Soft 2,8€

Entrée libre

♫DJ SET♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T01:00:00

