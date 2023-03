Olhette, petit cochon grillé au feu de bois Urrugne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées 25 25 EUR Le Bas-Quartier en fête – Nhasien Gaua

19h30 : Apéritif

20h30 : Repas Champêtre , petit cochon grillé au feu de bois

Bal Animé par Baga-Biga

Soirée sous chapiteau chauffé. Tickets -repas en vente au local du Comité des fêtes les vendredi 3 -10 et 17 mars de 19h à 21h ainsi qu’au salon de coiffure « Olhette coiffure » avant le 20 mars. Le Bas-Quartier en fête – Nhasien Gaua

+33 7 87 94 92 40

