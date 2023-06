Fêtes de village : tournoi de mus Olhaberri Banca, 24 juin 2023, Banca.

Banca,Pyrénées-Atlantiques

Mini tournoi de mus (jeu de cartes du Pays Basque) avec lots à gagner. Buvette sur place.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Olhaberri

Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mini tournament of mus (a Basque card game) with prizes to be won. Refreshment bar on site

Mini torneo de mus (juego de cartas del País Vasco) con premios para ganar. Bar de refrescos in situ

Mini-Turnier im Mus (Kartenspiel aus dem Baskenland) mit Preisen. Getränke vor Ort

