Olga Théâtre du Pavé, 14 avril 2022, Toulouse.

Olga

du jeudi 14 avril 2022 au samedi 16 avril 2022 à Théâtre du Pavé

### Théâtre / Nathalie Vinot C’est un solo singulier mêlant théâtre, clown et chant, de et par Nathalie Vinot. (comédienne et chanteuse toulousaine, ex « Petites Faiblesses ») Une comédie tragique pour adultes en moonboots … « Olga parle, elle est née avec les fesses froides mais la langue bien pendue, elle parle aux chaises, aux ours, à la pluie… Elle nous raconte les us et coutumes de la Mortavie, son pays intérieur du fin fond de l’est. Elle se tient juste à la lisière de la forêt fantasmagorique, là où ça bruisse et ça grince. Elle chante aussi, pour faire rire les corbeaux et défroisser les barbelés… » Nathalie Vinot invente un univers onirique, cruel, sensuel et poétique, vibrant d’humanité et nous fait passer du rire aux larmes avec une énergie échevelée. Telle une poupée russe, elle s’ouvre par le ventre et fait naître une multitude de personnages cachés à l’intérieur d’une vieille dame en colère contre la folie du monde. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/olga/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril à 20h30 * À partir de 12 ans * Durée : 1h15 * Salle : Sous le pavé

De 4€ à 18€

Culture

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T21:45:00;2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T21:45:00;2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T21:45:00