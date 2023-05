OLGA LUNA Château Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

LE MUR – ART EN ACTION / Installation / Création à partir de moulages en plâtre

Olga

Luna fait ses études à l’Ecole Normale Supérieure des

Beaux-Arts de Lima (1962-1968), puis séjourne à Madrid où elle effectue des

recherches au musée du Prado (1969). Elle poursuit ses voyages d’étude dans

divers pays d’Europe et d’Asie, avant de s’installer à Paris en 1973. Après avoir exploré différents types de

figuration, Olga Luna incorpore des éléments géométriques abstraits dans ses

œuvres et,à partir de 1985, utilise régulièrement de l’argile dans ses

compositions. Son travail sur les matériaux, les formes

et la lumière la conduit, depuis 2001, à décliner une série d’œuvres autour de la thématique de l’Arlequin. Travaillant régulièrement dans le Var, Olga Luna a fondé l’Association pour la Diffusion de l’Art en Action, structure grâce à laquelle elle réalise,

non seulement en France mais également à l’étranger, des projets artistiques

avec la participation de jeunes en situation de précarité sociale. L’artiste propose de faire participer des habitants de la Cité Jardins de Cachan à la création de moulages de leurs visages. L’ensemble ainsi créé (une cinquantaine de pièces environ) est assemblé sur un mur et constitue

l’œuvre monumentale exposée au public lors de la Nuit blanche. Les participants

sont des volontaires de la cité, intéressés par l’apprentissage des techniques

nécessaires à la réalisation de cette œuvre et par la participation en tant qu’acteurs et sujets du processus de création artistique lié à ce

projet. La particularité de cette démarche est de

donner à un public éloigné de l’art contemporain l’opportunité de s’impliquer

dans un projet et de voir l’œuvre à laquelle ils ont tous contribué exposée au regard du public. Le Mur – Art en Action a été présenté dans le monde entier, notamment en

Amérique du Sud et en Afrique.

Nuit Blanche Cachan 2023 est soutenue par : la Ville de Cachan, Valophis Habitat, Marin – Beaux Arts, La Ménagerie Technologique

