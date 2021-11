Bourgueil Bourgueil Bourgueil, Indre-et-Loire Olga la petite matriochka Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

La nouvelle et magnifique librairie de Bourgueil accueille Livre'S pour un atelier conté. Avec l'hiver qui s'installe, les jours qui racourcissent, Emmanuelle et Valérie vous invitent à plonger dans les couleurs chatoyantes de la Russie ! Un après-midi chaleureux dans l'univers des matriochkas ! Des contes, de la musique, un atelier créatif autour des matriochkas et… un goûter !! Chacun repartira avec ses créations. Les enfants sont les bienvenus à partir de 6 ans avec l'un de leur parent ou grand-parent !… Bien sûr, les grands peuvent amener leur petit frère ou petite soeur de 5 ans ! Les inscriptions se font auprès de la librairie : librairieliberetvous@gmail.com

