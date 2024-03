Olga, La Micro Cie POP – Plateforme Ouverte au Public Arles, samedi 9 mars 2024.

Olga, La Micro Cie La Micro Cie, compagnie arlésienne, propose son spectacle théâtral nous interrogeant sur l’isolement, la vieillesse et l’urgence climatique dans un univers et un décor insolite et décalé. Dès 8 ans. Samedi 9 mars, 20h00 POP – Plateforme Ouverte au Public 8€ plein – 5€ réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T21:00:00+01:00

Ce samedi 9 mars au sein du lieu POP’Arles – 1 rue Ferdinand de Lesseps à Arles proche du stade Fournier – la Compagnie Arlésienne « La Micro Cie » présentera son spectacle OLGA.

A mi-chemin entre les ambiances loufoques de Jean-Pierre Jeunet et les triplettes de Belleville, une magnifique et tendre ode couleur sépia à l’isolement, la vieillesse et l’urgence climatique dans un décor fantasque. Olga façonne son petit monde intérieur et en découd à sa façon avec l’humanité en détresse et ses poissons-croutes.

Venez assister à la performance poétique, artistique, musicale, clownesque et acrobatique de la comédienne Arlésienne Anna Idatte au jeu des plus mystérieux et accompagnée de la lumineuse Alice Taleb lors de cette représentation.

A samedi pour une déconnexion abracadabrantesque !

POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://pop-arles.fr/actions/olga-microcompagnie/ »}] https://www.helloasso.com/associations/tellement-pop/evenements/olga-la-micro-compagnie?fbclid=IwAR2hDphFhXBP0HXQVbINoO1TVAIRLkgUn-yB8VEs0wIeFlJXbSVSC0buAuc

théâtre spectacle

POP-ARLES