OLÉRON SENSATIONS Camping Saint Denis d’Oléron -Thalie, 8 juillet 2022, Saint-Denis-d'Oléron.

OLÉRON SENSATIONS

du vendredi 8 juillet au mardi 19 juillet à Camping Saint Denis d’Oléron -Thalie

Pour découvrir l’île d’Oléron au travers d’activités nautiques, de baignades quotidiennes et de sorties culturelles, voici un séjour où farniente rime avec découvertes sportives et moments de partage ! Bienvenue dans l’aventure “Oléron Sensations” ! Les jeunes alterneront entre activités nautiques, activités sportives, visites culturelles et moments de détente. Au programme des activités nautiques : une séance de catamaran, une séance de kayak et une séance de paddle. Mais aussi des sorties culturelles et des visites avec : balade en bateau pour découvrir Fort Boyard et l’Île d’Aix, visite du Phare de Chassiron et balade en vélo sur l’île. Les jeunes participeront aussi à une partie de geocaching, auront une après-midi détente avec une partie de mini-golf… Et bien sûr, les grands jeux, les sorties shopping, les baignades et les veillées chaque soir compléteront ce programme.

865

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Camping Saint Denis d’Oléron -Thalie 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T09:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T18:30:00