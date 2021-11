Olentzero des écoles Ciboure, 17 décembre 2021, Ciboure.

Olentzero des écoles Ciboure

2021-12-17 – 2021-12-17

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Noël à Ciboure, c’est bien entendu le traditionnel Olentzero des écoles, la veille des vacances scolaires ! Sous la direction de Michel Claudio, enseignant de musique, tous les petits Cibouriens préparent depuis plusieurs semaines des chants de Noël ! Le matin, les maternelles se produiront devant la mairie pour notre plus grand plaisir ! Et l’après-midi, place aux plus grands pour un défilé dans la vieille ville à la recherche des accessoires du fameux charbonnier basque, avant de se retrouver pour un goûter en musique sous le chapiteau.

+33 6 10 75 45 61

Ciboure

