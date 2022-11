Olentzero des écoles

Olentzero des écoles, 16 décembre 2022, . Olentzero des écoles



2022-12-16 – 2022-12-16 Les élèves de l’ensemble des écoles de la ville vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Olentzero !

A 10h, les maternelles vous retrouveront devant la mairie pour les chants de Noël. Et les grands défileront dans la vieille ville à partir de 15h, à la recherche des accessoires du fameux charbonnier, pour arriver en musique sous le chapiteau !

Salle paroissiale en cas de pluie. Les élèves de l’ensemble des écoles de la ville vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Olentzero !

A 10h, les maternelles vous retrouveront devant la mairie pour les chants de Noël. Et les grands défileront dans la vieille ville à partir de 15h, à la recherche des accessoires du fameux charbonnier, pour arriver en musique sous le chapiteau !

Salle paroissiale en cas de pluie. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville