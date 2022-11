Olentzero Anglet, 18 décembre 2022, Anglet.

Olentzero

1 allée Raoul Follereau Gymnase du Pignada Anglet Pyrnes-Atlantiques Gymnase du Pignada 1 allée Raoul Follereau

2022-12-18 10:30:00 – 2022-12-18

Gymnase du Pignada 1 allée Raoul Follereau

Anglet

Pyrnes-Atlantiques

EUR 0 Visage noirci par la poussière, béret vissé sur la tête, chargé d’un sac de charbon et accompagné d’animaux, musiciens et danseurs, Olentzero descend de sa montagne et gagne Anglet.

Visage noirci par la poussière, béret vissé sur la tête, chargé d’un sac de charbon et accompagné d’animaux, musiciens et danseurs, Olentzero descend de sa montagne et gagne Anglet.

Angeluko Kimua Ikastola

Olentzero

Gymnase du Pignada 1 allée Raoul Follereau Anglet

dernière mise à jour : 2022-11-16 par