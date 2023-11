Cet évènement est passé Olena Uutai « La Magie Du Nord » Olena Uutai « La Magie Du Nord », 8 novembre 2023, . . Un spectacle à la date du à ( au ). Tarif : à euros. Seule en scène, elle déclenche des aurores boréales. Entre ses lèvres, les sons déferlent en cascades. Galop des rennes, plainte du loup, vents de cristal sous les étoiles. Son tambour chamanique convoque les oiseaux du rêve. Oléna Uutai dévoile la féérie d’une nature sauvage, l’univers magnétique de l’Orient sibérien. Une expérience unique. Votre billet est ici 32.2

EUR32.2.

