Salon des minéraux fossiles bijoux Olemps, 18 novembre 2023, Olemps.

Olemps,Aveyron

1 er salon des minéraux – fossiles – bijoux d’automne le 18 et 19 novembre sur Olemps à la salle 7-77..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . 4 EUR.

Olemps 12510 Aveyron Occitanie



1 st salon des minéraux – fossiles – bijoux d’automne on November 18 and 19 in Olemps at salle 7-77.

1ª exposición de minerales – fósiles – joyas de otoño los días 18 y 19 de noviembre en Olemps en el pabellón 7-77.

Mise à jour le 2023-10-15 par Audrey Vergnes