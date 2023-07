Picnic en chanson Olemps, 25 juillet 2023, Olemps.

Olemps,Aveyron

Venez découvrir, lors de ce « Picnic », Daniel ARIZA, guitariste Olempien. Il vous embarquera pour une soirée tout en musique qui enchantera petits et grands..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Olemps 12510 Aveyron Occitanie



Come and discover Olempian guitarist Daniel ARIZA at this « Picnic ». He’ll take you on a musical journey that will enchant young and old alike.

Ven a conocer a Daniel ARIZA, guitarrista de Olempien, en este « Picnic ». Te acompañará en una velada musical que hará las delicias de grandes y pequeños.

Entdecken Sie bei diesem « Picnic » den Olempianischen Gitarristen Daniel ARIZA. Er wird Sie auf einen Abend voller Musik mitnehmen, der Groß und Klein begeistern wird.

