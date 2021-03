Centre de Russie pour la science et la culture Oleg KONONENKO, commandant du détachement des cosmonautes Centre de Russie pour la science et la culture

Oleg KONONENKO, commandant du détachement des cosmonautes Centre de Russie pour la science et la culture, 18 mars 2021-18 mars 2021, . Oleg KONONENKO, commandant du détachement des cosmonautes

Centre de Russie pour la science et la culture, le jeudi 18 mars à 18:00

**18 mars | 18:00** (Paris) **Entretien en ligne. Oleg KONONENKO, commandant du détachement des cosmonautes** Interviewé par **Nicolas PILLET**, chef de projet Kosmonavtika.com _En russe et en français._ Entretien en ligne Centre de Russie pour la science et la culture 61 rue Boissière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T18:00:00 2021-03-18T20:00:00

Détails Autres Lieu Centre de Russie pour la science et la culture Adresse 61 rue Boissière