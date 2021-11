Olé Olé – La reconquête du désir des femmes TNT – Terrain Neutre Théâtre, 3 décembre 2021, Nantes.

2021-12-03 Représentations les 3 et 4 décembre 2021 à 21h

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 3 et 4 décembre 2021 à 21h

Théâtre d’improvisation. Quatre femmes sillonnent le désir avec une rare et audacieuse impudeur à la fois assumée et hésitante. Des premiers émois solos aux expériences les plus osées, les comédiennes improvisatrices du collectif nantais Olé olé présentent, en 7 tableaux, à partir des propositions du public, une création théâtrale pop aussi crue qu’intime, libre et vivante. Un spectacle à la fois culotté et élégant traçant chaque soir un itinéraire sensible de l’enfance aux multiples tentatives d’identités empruntées, des émancipations successives jusqu’à la pleine jouissance d’un désir profond et singulier. De Émilie Rivet Avec en alternance Caroline Aïn, Anne-Laure Chauvet, Stéphane Evans, Gaëlle Grognet, Christelle Lachaume et Caroline Laurent Durée : 1h15 Public : Adultes

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com