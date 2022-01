Olé Olé / Festival d’Impros à la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 26 mars 2022, Nantes.

2022-03-26

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre d’impros. Quatre femmes sillonnent le désir avec une rare et audacieuse impudeur, tantôt assumée, tantôt hésitante. Des premiers émois aux expériences les plus aventureuses, les comédiennes nantaises du projet Olé Olé improvisent à partir des propositions du public, une création pop, intime, libre et terriblement vivante. Un spectacle à fois culotté et élégant, traçant chaque soir un nouvel itinéraire entre la recherche de soi, les émancipations successives et la pleine jouissance d’un désir profond et singulier. De Emilie Rivet avec en alternance Caroline Aïn, Anne-Laure Chauvet, Stéphane Evans, Gaëlle Grognet, Christelle Lachaume et Caroline Laurent. Durée : 1h20 environ Tout public Dans le cadre du Festival d’Impros à la Ruche (24 au 27 mars 2022)

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr