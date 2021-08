Mondeville Espace Pierre Letellier Calvados, Mondeville Olé à Mondeville (14) Espace Pierre Letellier Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Mondeville

Olé à Mondeville (14) Espace Pierre Letellier, 17 août 2021, Mondeville. Olé à Mondeville (14)

Espace Pierre Letellier, le mardi 17 août à 20:00

« Olé», c’est l’histoire que nous raconte Clotilde. C’est l’histoire d’un café, de son café, son affaire, son univers. Ce troquet de bric et de broc va évoluer au fil des rencontres, au fil de la musique, des services, des commandes. « Olé», ça raconte Joséfa, Paco, Raoul…Ce bar, c’est aussi le leur, c’est aussi eux. Ça raconte une belle aventure collective : les cafés quotidiens, les soirées du samedi, les habitués et les nouveaux passants. Ça raconte une équipe soudée contre vents et marées, contre lois et décrets. Jusqu’où peut-on aller pour défendre ses rêves ? Qu’est-ce-qui nous fait danser sous la pluie ? Entrez donc au « Olé Café », la porte est grande ouverte !

NC

Cascade & Swing – L’été Sera Show Espace Pierre Letellier Rue du 19 mars 1962, Mondeville Mondeville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T20:00:00 2021-08-17T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mondeville Autres Lieu Espace Pierre Letellier Adresse Rue du 19 mars 1962, Mondeville Ville Mondeville lieuville Espace Pierre Letellier Mondeville