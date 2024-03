OLDSKOOL PARTY La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille, samedi 16 mars 2024.

OLDSKOOL PARTY ♫♫♫ Samedi 16 mars, 19h00 La Place des Canailles (Les Dock Village) 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

« OLDSKOOL PARTY » c’est toute l’année

C’est la soirée à l’ancienne référence Rap – RnB – Funk – Dance Hall 90s – 2000 organisée à La Place Des Canailles par mixée par (FONKY FAMILY) et animée par –

Pour prendre des forces et danser toute la soirée, nos stands sont ouverts dès 19h, tu pourras te régaler avec nos planches et nos tapas à partager ainsi que des petites douceurs

La meilleure soirée de Marseille ça se passe à La Place Des Canailles !

Alors on se donne rendez-vous le

! La billetterie est UNIQUEMENT sur place à partir de 19h, pour une entrée immédiate à la soirée

Pour que vous passiez une bonne soirée nous limitons l’accès. La soirée est victime de son succès, nous sommes complets à chaque fois, et nous nous excusons d’avance s’il y a de l’attente à l’entrée

Venez tôt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Restauration : Planches, tapas à partager, paninis, crêpes, gaufres …

BILLETTERIE SUR PLACE – Entrée 15€

Vestiaire ouvert toute la soirée

Tenue correcte exigée ! On se réserve le droit de vous refuser l’entrée

Réservation de table uniquement avec bouteille :

resa@laplacedescanailles.com

_____________________________________________________________

