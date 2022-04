OLDSKOOL PARTY La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vous l’attendez chaque mois avec impatience! Alors rendez-vous pour une nouvelle soirée OLDSKOOL Party le 30 avril de 19h à 02h Pour ceux qui ne connaissent pas encore LA OLDSKOOL, c’est la soirée à l’ancienne référence Rap – RnB – Funk – Dance Hall 90s – 2000 organisée par Faf Larage avec la crème des DJs Marseillais DJ Djel (Fonky family), DJ Daz (IAM) hosted by K-Meleon MC ainsi qu’en guests les légendes du Rap phocéens ! Toujours dans une ambiance de folie et dans le cadre classe de “La Place Des Canailles”. Victime de son succès les places partent vite! Et pour que vous passiez une bonne soirée nous limitons l’accès. Alors réserve vite tes places !!! Entrée 12€ (hors frais de billetterie) Infos : [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com) (Pas de réservation de table le jour même) ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

