Vous étiez plus de 800 lors de la dernière soirée, on remet ça le samedi 26 mars pour une nouvelle OLDSKOOL PARTY. (changement d’heure, à 2h il sera donc 3h) Pour ceux qui ne connaissent pas encore LA OLDSKOOL, c’est la soirée à l’ancienne référence Rap – RnB – Funk – Dance Hall 90s – 2000 organisée par Faf Larage avec la crème des DJs Marseillais DJ djel (Fonky family), DJ Daz (IAM) hosted by Kameleon MC ainsi qu’en guests les légendes du Rap phocéens ! Toujours dans une ambiance de folie et dans le cadre classe de “La Place Des Canailles”. On était complet à 21h30 la dernière fois, alors pour avoir la chance d’avoir ta place on te conseille de prendre tes billets dés maintenant en ligne ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ La Place des Canailles Les Docks Villages 10.4 10 Place de la Joliettes 13002 Billetterie en ligne ou sur place Infos : [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com)

