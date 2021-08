Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille OLDSKOOL PARTY by Faf la Rage La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 21 août à 19:00

FAF LA RAGE et LA PLACE DES CANAILLES présentent OLDSKOOL PARTY le Samedi 21 Août ! CANAILLE, CANAILLE, LES MAUVAIS GARÇONS Que du Classic, du bon son, des bonnes vibes : HIP-HOP, FUNK, RNB, DANCE HALL, des invités Guest, des animations streetwear avec ETM et BUD SKATESHOP MARSEILLE 19H : Food court avec planches à partager (charcuteries, fromages, croque toasté, crudités), bar à cocktails, bar à vins, bières artisanales… ET DÈS 20H UNE PROGRAMMATION DE FOLIE DJ DJEL DJ DAZ MC K-Méléon En présence de FAF LA RAGE …on vous réserve plein de surprises pour cette première soirée, ça va être CHAUD RÉSERVE VITE TA PLACE EN PRÉ-VENTE 10€ : [https://www.billetweb.fr/oldskool-party](https://www.billetweb.fr/oldskool-party)

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille

2021-08-21T19:00:00 2021-08-21T02:00:00

