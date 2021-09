Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille OLDSKOOL PARTY ACT III La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

A la demande générale, la soirée de référence HipHop RnB Funk “à l’ancienne” revient ! OLDSKOOL PARTY ACT III à La Place des Canailles Line-UP : DJ Djel (Fonky Family) et DJ Daz (Iam) avec un MC qui met le feu K-MÉLÉON ! Une soirée organisée avec Faf la rage et en partenariat avec Citadium Marseille et ETM Personnalisation. De 19h à 2h, profitez du bon son sous la pergola végétalisée des Canailles. Espaces intérieurs Cabaret, jungle ouverts. Restauration sur place avant 22h30 : tapas, planches à partager… Bar à cocktails, bières artisanales et vins BILLETTERIE : 10€ OU PACK 4 PLACES + RESA TABLE + BTL CHAMPAGNE MUMM 90€ (au lieu de 110€) – Nombre de pack limité !! ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

