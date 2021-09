Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille OLDSKOOL PARTY #2 La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

OLDKSOOL PARTY ACT II Après le succès de la 1e soirée le 21 août dernier, on remet ça avec du BON GROS SON “À L’ANCIENNE” : HIP-HOP, FUNK, RNB, DANCEHALL Faf la Rage x La Place des Canailles présentent la line-up exceptionnelle de cette 2e soirée OLDSKOOL PARTY : Guest DJ KHEOPS, DJ, producteur et co-fondateur du groupe légendaire IAM et avec lui aux platines vinyles DJ DAZ (Iam) qui avait déjà enflammé les Canailles pour la lancement OLDSKOOL PARTY ACT I 19h-2h Billetterie en ligne : 10€ et t’as du bon son dans les oreilles jusqu’au bout de la nuit !! Sur place : restauration (6 stands, planches à partager…), 2 bars, bières artisanales, long drink… Pass sanitaire mais si t’en as pas, tu peux toujours te faire tester en 15mn aux Docks Village !

