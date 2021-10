Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille OLDSKOOL HALLOWEEN PARTY La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

OLDSKOOL HALLOWEEN PARTY La Place des Canailles (Les Dock Village), 31 octobre 2021, Marseille. OLDSKOOL HALLOWEEN PARTY

La Place des Canailles (Les Dock Village), le dimanche 31 octobre à 19:00

TREMBLEZ, TWERKEZ… LA SOIRÉE DE RÉFÉRENCE HIPHOP RNB FUNK “À L’ANCIENNE” REVIENT EN MODE HALLOWEEN NIGHT !!! Faf Larage Dj Djel (Funky Family) MC K-méléon Guests Surprises effrayantes Du bon son oldskool, une ambiance de folie, des décors déjantés. Passez en mode Halloween Oldskool pour une soirée qui s’annonce mé-morable Billetterie prévente 10€ en ligne Restauration sur place dès 19H (planches à partager, tapas) 2 Bars jusqu’à 2H

10€ en prévente

♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T19:00:00 2021-10-31T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Place des Canailles (Les Dock Village) Adresse 10 place de la Joliette 13002 Marseille Ville Marseille lieuville La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille