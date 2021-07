Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Oldelaf Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salle Paul Fort, le jeudi 30 septembre à 20:30

Avec un gros supplément de tendresse, ses mélodies accrocheuses, ses textes percutants si proches de nous, son humour imparable, son univers espiègle a de quoi séduire. Pour l’heure, il nous propose un tour de France à sa façon avec des chansons enregistrées en camping-car sur les routes. Des chansons comme autant d’étapes pittoresques, au cours d’un voyage tranquilou, parfois tout droit, parfois à double sens, où il nous fait un salut, nous donne des nouvelles de Michel, fête les 60 ans de Patrick Bruel et nous offre de vivre une aventure pour le moins unique.

De 23 à 28€

Chanteur à la Tristitude joyeusement communicative, Oldelaf poursuit depuis quelques années avec entrain et succès une carrière solo des plus réjouissantes.

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:00:00

