OLDELAF + Petite Gueule Le Plan, 16 avril 2022, Ris-Orangis.

OLDELAF + Petite Gueule

Le Plan, le samedi 16 avril à 19:00

**PASS VACCINAL OBLIGATOIRE** Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop joli… » Des chansons qui restent et qu’on se transmet. Chacun a eu l’impression de les découvrir tout seul et d’avoir envie de les faire découvrir à ses proches. Car en effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui demande de faire rire car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles de ses chansons car il aime surprendre, mais on ne le voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux faire : CHANTER C’est ce qu’il fait pourtant sur scène depuis plus de 20 ans devant des salles toujours aussi larges et pleines. Devant un public de tout âge qui se régale de ce qu’il connaît déjà et de ce qu’il découvre à chaque fois. Cette année, il revient avec un nouvel album bien particulier. Lui qui a tant tourné voulait faire un album SUR LE VOYAGE, dans cette France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, il a voulu faire un album EN VOYAGE. Il est alors parti en CAMPING-CAR sur les routes de France, emmenant avec lui des guitares, des claviers, une batterie, son petit univers musical et ses proches : Victor Paillet, son musicien depuis 10 ans, Alexis Campet à la réalisation et PM Almeras qui a conduit et filmé ce voyage durant 2 mois, de Juin à Juillet 2019. Et comme ça, d‘étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à un champ désert, les chansons se sont construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, parfois pas. Mais qui laisseront une trace indélébile dans la carrière du Monsieur. Ça s’appelle l’AVENTURE… OLDELAF – [YouTube](https://www.youtube.com/Oldelafofficiel) **La billetterie, c’est par** [**là**](https://billetterie.leplan.com/oldelaf-concert-le-plan-grande-salle-ris-orangis-16-avril-2022-css5-leplan-pg101-ri8683073.html) **!**

Adhérents 16€ / Préventes tarif plein 22€ / Préventes tarif réduit 10€

En co-production avec Le Plan, nous vous présentons Oldelaf que l’on n’a plus besoin de présenter…

Le Plan 1 avenue Louis-Aragon, Ris-Orangis Ris-Orangis Essonne



