**Oldelaf est de retour sur la scène de L’Entrepôt !** Cette année, il revient avec un nouvel album bien particulier. Lui qui a tant tourné voulait faire un album sur le voyage, dans cette France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, il a voulu faire un album en voyage. Il est alors parti en camping-car sur les routes de France, emmenant avec lui des guitares, des claviers, une batterie, son petit univers musical et ses proches : **Victor Paillet**, son musicien depuis 10 ans, **Alexis Campet** à la réalisation et **PM Almeras** qui a conduit et filmé ce voyage durant 2 mois, en juin et juillet 2019. Et comme ça, d‘étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à un champ désert, les chansons se sont construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, parfois pas. Mais qui laisseront une trace indélébile dans la carrière du Monsieur. Ça s’appelle **L’Aventure**… _REPORT du 1er octobre 2020 >>> Vos billets restent valables pour ce spectacle_ **_[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/oldelaf-3/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/oldelaf-3/)_**

