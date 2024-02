OLDELAF LE NORMANDY St Lo, samedi 7 décembre 2024.

Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf vous invite à partager son aventure unique ! La carrière scénique et musicale d’Oldelaf est jalonnée de milliers de concerts à travers la France, de deux Olympia, d’un Zénith parisien, de multiples salles à Paris, de 9 albums. 2024 c’est l’année des JO à Paris, mais encore plus important ce sera le retour d’Oldelaf avec un nouvel album !Après la tournée des 10 ans du « Monde est beau » et de la « Tristitude », Oldelaf repartira sur les routes pour défier les lois de la gravité et faire encore plus rire et danser les foules des salles de France.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-12-07 à 20:30

LE NORMANDY PLACE DU CHAMP DE MARS 50000 St Lo 50