OLDELAF Le Monde Est Beau LE PACBO, 10 février 2023, ORCHIES.

OLDELAF Le Monde Est Beau LE PACBO. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 27.2 à 30.2 euros.

LA COMMUNES DES COEVRONS (1-PLATESV-R-2022-005771 / 004916 / 004917) présente : ce spectacle. Dans le paysage musical français, Oldelaf est un artiste hors norme. Auteur-compositeur-interprète de chansons intemporelles, il y distille une drôlerie qui fait de lui un véritable personnage. Insatiable, il enchaîne les projets et les concerts toujours remplis d’un public fidèle.En parallèle, le monde de l’humour l’a adopté comme l’humoriste-chanteur qui fait référence.Il porte un regard sincère et moquer sur l’absurdité du monde qui nous entoure, partageant avec une simplicité une folie qui n’appartient qu’a lui.A l’occasion des 10 ans de l’album Le Monde est beau, il prépare une tournée exceptionnelle. Accompagné de son combo rock, il reprendre toutes les chansons qui ont immanquablement fait date dans sa carrière. Fidèle à lui même, Oldelaf vous invite à partager 2 heures de concert et son aventure unique. Un rendez vous a ne pas manquer ! Oldelaf Oldelaf

Votre billet est ici

LE PACBO ORCHIES RUE DES TROIS BONNIERS MARINS Nord

