L’aventure continue

La chanson est sa maison, l’humour sa résidence secondaire !

Dans ce deuxième album, Oldelaf invite le public dans un univers bien à lui où il fait bon s’aventurer. Ce gouailleur à l’humour mordant et sans concessions démontre ici tous ses talents d’auteur interprète, croquant un monde joliment absurde où l’on peut trouver entre autres : un psychopathe, un digicode récalcitrant, et des dimanches après-midi poussifs… 1ère partie Animal Pepper

Les quatre musiciens d’Animal Pepper, originaires de Clermont dans l’Oise, promènent le public dans les détours de la vie dans un univers loufoque et coloré sur des airs de swing et de rock. Festival Haute Fréquence 2022 • Chanson humour • Tout public

Durée : 2h

Réservation conseillée:

