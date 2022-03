Oldelaf et Alain Berthier : La folle histoire de Michel Montana Salle Paul Fort, 19 mars 2022, Nantes.

2022-03-19

Horaire : 20:30

Gratuit : non 28 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée et de père stérile. Véritable miraculé de la Nature, il viendra sur le tard à la chanson où il se révèle être un être à part. Enfin, vraiment à part, les autres chanteurs ne l’acceptent pas. Il va côtoyer l’apogée des années 70, le monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va même être à l’origine de plusieurs chansons cultes sans pourtant jamais embrasser le succès escompté. Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls membres du FCMM (Fan Club Michel Montana), évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu au travers d’un colloque festif et poignant. On ne présente plus Oldelaf, artiste atypique, gouailleur à l’humour ravageur. Après deux albums couronnés de succès (“Le monde est beau” et “Dimanche”), le chanteur qui fait rire, comme il se défini, propose un spectacle plus intimiste, en compagnie de son complice Alain Berthier, présent à ses côtés sur scène lors des deux tournées précédentes.

Salle Paul Fort adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000