On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop joli… ». Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

Cette année, il revient avec un nouvel album bien particulier. Lui qui a tant tourné voulait faire un album SUR LE VOYAGE, dans cette France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, il a voulu faire un album EN VOYAGE. Il est alors parti en CAMPING-CAR sur les routes de France, emmenant avec lui des guitares, des claviers, une batterie, son petit univers musical.

Et comme ça, d‘étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à un champ désert, les chansons se sont construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, parfois pas. Mais qui laisseront une trace indélébile dans la carrière du Monsieur.

Ça s’appelle l’AVENTURE…

Vendredi 3 juin 2022 à 20h30

Espace Saugonna – Mamers

Plein Tarif : 24 € – Tarif Réduit : 12 € – Gratuit pour les moins de 12 ans

Places assises numérotées et debout

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Avec son spectacle « L’aventure continue… », Oldelaf nous emmène en voyage au pays de ses chansons !

