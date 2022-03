Oldelaf & Alain Berthier + Marion Roch Luxey, 6 mars 2022, Luxey.

Oldelaf & Alain Berthier + Marion Roch Salle de spectacles “Les Cigales” 273 rue des écoles Luxey

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle de spectacles “Les Cigales” 273 rue des écoles

Luxey Landes Luxey

Leur complicité transparait sur scène, Oldelaf et Alain Berthier, jouent ensemble mais sont aussi et surtout amis. Ensemble, ils ont mis au point un spectacle qui retrace la vie d’un chanteur qu’eux seuls connaissent. Dans « La folle histoire de Michel Montana », les deux artistes se jouent du public en laissant planer le doute sur l’existence ou non de ce fameux Michel Montana. Un artiste qu’ils admirent malgré sa carrière très discrète…

En première partie, le public pourra écouter la prose de Marion Roch. Cette poète à la voix rocailleuse, manie les mots d’une façon singulière. Dans son dernier album “Echos”, elle embarque le public dans une promenade riche en rencontres qui ne laisse personne indifférent.

Le duo complice, Oldelaf et Alain Berthier, se réunit pour conter l’histoire d’un chanteur atypique qui n’embrassera jamais le succès escompté.Marion Roch, poète à la voix rocailleuse, manie les mots d’une façon singulière, presque viscérale.

