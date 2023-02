OLDELAF + 1ERE PARTIE EMB ESPACE MICHEL BERGER SANNOIS Catégories d’Évènement: Sannois

OLDELAF + 1ERE PARTIE EMB ESPACE MICHEL BERGER, 12 février 2023, SANNOIS. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. ESPACE MICHEL BERGER / SANNOIS présente ce concert A l'occasion de ses 10 ans, Oldelaf a sorti de la version 33T-Vinyle de l'album « Le Monde est Beau » qui comprend en particulier la chanson « La Tristitude », référence musicale incontournable de l'artiste. Cette fête d'anniversaire donnera lieu une tournée exceptionnelle. Accompagné de son combo rock et entouré de guest, Oldelaf célébrera sur scène cet album en reprenant toutes les chansons qui ont immanquablement fait date dans sa carrière. Un rendez-vous à ne pas manquer !

